SEGA annuncia Tabegoro! Super Monkey Ball, il remake per PC, PS4 e Switch di Banana Blitz

Le alte sfere di SEGA fanno la gioia di tutti gli appassionati della serie platform di Super Monkey Ball annunciando dalle pagine dell'ultimo numero di Famitsu il progetto di Tabegoro! Super Monkey Ball, il remake per PC, PS4 e Nintendo Switch di Banana Blitz.

In questa sua nuova versione, il funambolico action platform di SEGA pubblicato nel 2006 su Wii vanterà un comparto grafico rinnovato e diverse aggiunte contenutistiche che si innesteranno negli elementi di gameplay già noti di Banana Blitz.

Nella sua edizione originaria per Wii, il settimo capitolo di Monkey Ball comprendeva 100 livelli "maggiori" e 50 livelli "sfida" incentrati sull'utilizzo del Wiimote: non sappiamo, di conseguenza, quali interventi hanno compiuto gli autori di SEGA per trasporre questi minigiochi su PC e su piattaforme come PS4 e Switch che, naturalmente, hanno dei controller che presentano diversi sensori di movimento rispetto a quelli del gioiellino bianco di Nintendo.

A ogni modo, Tabegoro! Super Monkey Ball verrà commercializzato inizialmente solo in Giappone. L'uscita in madrepatria del titolo è prevista per il 31 ottobre su PlayStation 4 e Nintendo Switch, con la versione PC attesa nel mese di dicembre. Come spesso avviene in questi casi, il successo che saprà ottenere SEGA in Giappone condizionerà le tempistiche di sviluppo del porting occidentale del remake di Banana Blitz. Nel frattempo, date un'occhiata alle primissime immagini di gioco pubblicate da Famitsu e fateci sapere con un commento se siete appassionati di questa famosa serie platform.