SEGA annuncia ufficialmente Yakuza Kiwami 2 per PC

Dopo l'eloquente indizio diffuso nelle scorse ore c'erano rimasti ormai ben pochi dubbi al riguardo, ma ecco arrivare il comunicato ufficiale da parte di SEGA e di Ryu Ga Gotoku Studio: Yakuza Kiwami 2 sarà pubblicato anche su PC.

Già lanciato su PlayStation 4 nel 2017 in Giappone e poi nel 2018 anche in Occidente, il remake del secondo capitolo della serie action di Yakuza si prepara quindi a sbarcare in tutta la sua irriverenza il 9 maggio 2019 su Personal Computer. Il titolo sarà distribuito al prezzo di 29,99 euro tramite Steam, dove potete già visitare la pagina ufficiale del prodotto e, nel caso foste interessati, pre-ordinarlo.

Di seguito, vi riportiamo i requisiti PC di Yakuza Kiwami 2:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 (64-Bit Required)

Processore: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz / AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 660, 2 GB / Radeon HD 7870, 2 GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 42 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Pre-set Graphics Setting: Low, Target FPS: 30FPS (1080p at 75% render scale)

Raccomandati

Sistema operativo: Windows 10 (64-Bit Required)

Processore: Intel Core i7-6700, 3.4 GHz / AMD Ryzen 7 1700, 3.7 GHz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1070, 8 GB / Radeon RX Vega 56, 8GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 42 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Pre-set Graphics Setting: High, Target FPS: 60FPS @1080p

Segnaliamo inoltre che la versione PC del gioco supporterà la risoluzione 4K e vi permetterà di giocare con un frame-rate sbloccato. Potete ammirare per la prima volta questa nuova edizione tramite il trailer di annuncio e la galleria di immagini dedicate, che potete trovare rispettivamente in cima e in calce alla notizia. Se interessati ad approfondire l'action game vi rimandiamo alla nostra Recensione di Yakuza Kiwami 2.