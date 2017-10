SEGA annuncia vendite positive per le serie Persona, Shin Megami Tensei e Yakuza

ha condiviso i risultati commerciali raggiunti dalle sue serie più popolari, tra cui, le quali hanno registrato vendite positive in tutto il mondo.

Scopriamo così che Shin Megami Tensei ha venduto 7.2 milioni di copie, la serie Persona ha raggiunto quota 8.5 milioni di unità distribuite mentre Etrian Odyssey si ferma a 1,8 milioni.

Sonic si dimostra in assoluto il franchise SEGA più popolare in assoluto con 360 milioni di unità vendute dal 1991. Seguono Puyo Puyo con 25 milioni, Yakuza con 10.5, Phabntasy Star (4.5 milioni) e Hokuto No Ken con 2.74 milioni di giochi venduti. Discreto successo anche per la serie Hatsune Miku, a quota 5.5 milioni di unità distribuite in tutto il mondo dal lancio.