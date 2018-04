SEGA ha annunciato un nuovo gioco della serie Sakura Wars

Nel corso del SEGA Fes 2018 che si è svolto alle prime luci del mattino, SEGA ha anche annunciato lo sviluppo di un capitolo completamente nuovo della serie Sakura Wars, conosciuta in Giappone come Sakura Taisen.

Davvero risicate le informazioni disponibili al momento. La compagnia giapponese ha dichiarato che questo nuovo titolo sarà in tutto e per tutto fedele al DNA del franchise, che i veterani hanno imparato ad amare. Sarà ambientato a Tokyo nel 1929, nel corso dell'immaginaria Era Taisho. Purtroppo, non sono state annunciate le piattaforme di riferimento, ma SEGA ha fatto sapere che nuove informazioni verranno divulgate prossimamente.

L'ultimo titolo numerato, Sakura Wars V: So Long, My Love venne lanciato nel 2005 su PlayStation 2 in Giappone, e poi riproposto 5 anni più tardi in Occidente sia su PlayStation 2 che su Nintendo Wii. La serie si è sempre distinta per il suo riuscito mix tra gioco di ruolo, visual novel e dating simulator.

Nel corso del SEGA Fes 2018, la compagnia giapponese ha effettuato anche altri annunci di assoluto rilievo. Nel corso dell'anno verrà lanciato il SEGA Mega Drive Mini, la raccolta contenente Shenmue 1&2 per PlayStation 4, Xbox One e PC e la collana SEGA Ages per Nintendo Switch.