SEGA ha un annuncio in serbo per domani e potrebbe riguardare Ecco the Dolphin

Un criptico messaggio pubblicato dalla testata di IGN.com su Twitter anticipa l'arrivo di una nuova world premiere. A fare l'annuncio sarà SEGA, ma al momento non è ben chiaro cos'abbia in serbo la compagnia nipponica.

Come potete constatare ascoltando la breve clip che vi abbiamo riportato più in basso, il teaser di IGN.com consiste in un file audio in cui possiamo ascoltare quelli che sembrano i versi di un delfino. Questo indizio ha portato molti a credere che l'annuncio sarà legato ad Ecco the Dolphin, storico titolo apparso per la prima volta nel 1993 su Sega Mega Drive.

Resta in ogni caso difficile azzardare delle ipotesi fondate, ed alcuni credono invece possa trattarsi di un progetto horror considerando quanto sono inquietanti i versi che sentiamo. Sappiamo inoltre che SEGA è impegnata nella campagna promozionale di Sonic Frontiers, il nuovo capitolo del franchise dedicato al porcospino blu. IGN.com detenie l'esclusività sulla copertura del primo capitolo open world di Sonic, e dunque non è affatto da escludere che il teaser nasconda delle novità in arrivo per il titolo.

Insomma, tante le speculazioni e le ipotesi, ma per saperne di più non dovremo poi aspettare molto: l'appuntamento è fissato alle ore 19:00 di domani, mercoledì 22 giugno. Secondo voi di cosa potrebbe trattarsi?