ha pubblicato una misteriosa immagine sulla pagina Steam di: l'artwork in questione, realizzato in caratteri, raffigura un Puyo di colore verde, cosa che farebbe pensare al prossimo arrivo disu PC.

L'immagine non lascia spazio a molti dubbi e sono in molti a pensare che Puyo Puyo Tetris, l'episodio più recente della serie, possa arrivare su Steam nel giro di pochissime settimane.

Attualmente SEGA non ha confermato nulla a riguardo, restiamo quindi in attesa di eventuali annunci in merito. Puyo Puyo Tetris è stato pubblicato lo scorso mese di aprile in Occidente su PlayStation 4 e Nintendo Switch, con ottimo riscontro da parte di pubblico e critica.