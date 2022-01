SEGA ha aperto un nuovo studio a Sapporo, la compagnia investe sul Giappone

SEGA ha annunciato di aver aperto un nuovo studio di sviluppo e debugging a Sapporo lo scorso primo dicembre, la notizia è giunta però solamente in queste ore grazie ad un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale dell'azienda.

SEGA Sapporo Studio si occuperà di produrre e testare videogiochi di alta qualità con un processo di sviluppo maggiormente ottimizzato e più lineare, con l'obiettivo di soddisfare la domanda di titoli e produzioni high end dovuta all'espansione globale del mercato dei videogiochi. Attualmente il team è alla ricerca di designer, programmatori e tester da inserire nel proprio staff come si legge sul sito ufficiale di SEGA Sapporo Studio.

Il nuovo team è guidato dal CEO Takaya Segawa, entrato in SEGA nel 1992 e impegnato nel corso degli anni su titoli come Yakyuu Tsuku!! e sulla serie Saka Tsuku oltre ad aver prodotto Phantasy Star Online 2. La scelta di aprire uno studio a Sapporo è stata dettata dalla presenza di università e scuole di alto livello, istituti capaci di formare professionisti pronti e preparati per entrare sin da subito nel mondo del lavoro con tutte le competenze necessarie.

Al momento non sappiamo quali giochi stia sviluppando SEGA Sapporo Studio, non è escluso che in questa prima fase la compagnia possa dedicarsi solamente al supporto di altri team interni di SEGA.