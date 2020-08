SEGA, sono in arrivo tanti porting su PC: merito del successo di Persona 4 Golden

Le oltre 500 mila copie di Persona 4 Golden vendute su PC e l'elevato volume di vendite digitali durante l'emergenza Coronavirus non sono passati inosservati ai vertici nipponici di SEGA, che si è detta pronta ad un cambio di strategia radicale che non potrà che rendere felici tutti i giocatori PC.

Durante la riunione con gli azionisti odierna, il publisher giapponese ha riferito che durante i mesi del lockdown - marzo e aprile 2020 - le vendite dei giochi del suo catalogo sono cresciute enormemente. Nonostante a giugno e luglio siano poi diminuite, si sono stabilizzate ad un livello superiore a quello del medesimo periodo dello scorso anno. La piattaforma chiave in questo periodo è risultata essere Steam, in particolar modo in Europa e negli Stati Uniti d'America, dove Persona 4: Golden - il porting per PC di un gioco per PlayStation Vita del 2012 - ha superato di gran lunga ogni più rosea previsione della compagnia.

"D'ora in avanti, intendiamo promuovere in maniera aggressiva lo sviluppo di porting dei nostri giochi per Steam e altre piattaforme nuove". Tale cambio di strategia impatterà anche sullo sviluppo dei nuovi giochi degli studi giapponesi di SEGA: "Intraprendendo questa direzione, intendiamo prendere in considerazione il rollout multipiattaforma e sviluppare le versioni PC fin dall'inizio".

Al di fuori del Giappone SEGA opera in questo modo già da tempo, grazie al supporto di realtà di spessore come Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios e Sports Interactive - tutti studi sotto il suo controllo. Adesso possiamo aspettarci una strategia simile anche dal management giapponese: che stia finalmente per giungere il momento di vedere Persona 5 su PC?