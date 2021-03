SEGA Astro City, il mini cabinato arcade arriva in Occidente

Limited Run Games ha annunciato che si occuperà della distribuzione americana del cabinato Astro City Mini di SEGA, lanciato in Giappone lo scorso mese di dicembre. I preordini apriranno il 26 marzo esclusivamente sul sito di LRG.

Astro City Mini è la riproduzione dell'omonimo cabinato da sala di SEGA, popolarissimo negli anni '80 e 90, Limited Run Games venderà il prodotto al prezzo di 129.99 dollari, in aggiunta sarà possibile acquistare un Mini Gamepad (27.99 dollari) e un Mini Style Kit (39.99 dollari) per personalizzare il cabinato. Il mini cabinet include 37 diversi giochi, tutti targati SEGA, tra cui Alien Storm, Colums, Altered Beast e Fantasy Zone:

Alex Kidd The Lost Stars (with Stella)

Alien Storm

Alien Syndrome

Altered Beast

Arabian Fight

Bonanza Bros

Columns

Columns II

Cotton

Crack Down

Cyber Police ESWAT

Dark Edge

Dottori Kun (Dot Race)

Fantasy Zone

Flicky

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe Revenge of Death Adder

My Hero

Puyo Puyo

Puyo Puyo 2

Puzzle & Action Ichidant-R

Puzzle & Action Tant-R

Rad Mobile

Quartet 2

Scramble Spirits

Sega Ninja

Shadow Dancer

Shinobi

Sonic Boom

Space Harrier

Stack Columns

Thunder Force AC

Virtua Fighter

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III Monster Lair

Al momento nessun distributore ha annunciato piani per il lancio di Astro City Mini in Europa, se siete interessati dovrete dunque preordinare la mini console dal sito di Limited Run Games, tenendo conto delle spese di spedizione, non troppo economiche in questo periodo.