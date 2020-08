SEGA Astro City Mini ha una prima data d'uscita: svelati i giochi inclusi

Nel corso del mese di luglio, i vertici di SEGA hanno annunciato una molteplicità di progetti volti a celebrare la propria decennale storia nel mercato videoludico.

Tra gli annunci condivisi sul pubblico figurava una selezione di mini console, tra cui Mega Drive Mini, Game Gear Micro e l'altrettanto tascabile Astro City Mini. E proprio quest'ultimo è il protagonista di un nuovo trailer pubblicato da SEGA, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Col filmato viene confermata una prima data di uscita: la mini console approderà sul mercato giapponese il prossimo 17 dicembre 2020, al prezzo di 12.800 Yen, equivalenti a circa €100. Purtroppo per gli appassionati, al momento non sono state diffuse informazioni su un eventuale arrivo del prodotto anche in Europa.



Ricordiamo che in Astro City Mini saranno inclusi 36 giochi, molti dei quali sono stati di recente riconfermati. Di seguito, vi proponiamo l'elenco dei titoli ufficializzati per la piccola console:

Cotton

Shinobi

Shadow Dancer

Cyber Police ESWAT

Crack Down

Gain Ground

Puyo Puyo

Columns

Bonanza Bros.

Puzzle & Action Ichidant-R

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III: Monster Lair

Virtua Fighter

Fantasy Zone

Golden Axe

Golden Axe: The Revenge of Death Adder

Alien Storm

Alien Syndrome

Columns II

Puzzle & Action Tant-R

Dark Edge

Altered Beast

I restanti titoli destinati a far parte della selezione SEGA saranno annunciati in data 3 settembre.