SEGA Astro City Mini: tutti i giochi inclusi, ci sono anche Space Harrier e Golden Axe

SEGA Toys ha annunciato gli ultimi tredici titoli che andranno a comporre la lineup dei 36 giochi inclusi in Astro City Mini, riedizione "da tavolo" del celebre cabinato arcade, disponibile in Giappone dal 17 dicembre.

Tra i nuovi giochi annunciati troviamo Arabian Fight, Flicky, Puyo Puyo Tsu, Thunder Force AC, Sonic Boom, Space Harrier e SEGA Ninja. Di seguito la lista completa.

SEGA Astro City Mini Giochi

Alex Kidd with Stella The Lost Stars

Arabian Fight

Flicky

My Hero

Puyo Puyo Tsu

Quartet 2

Rad Mobile

Scramble Spirits

SEGA Ninja

Sonic Boom

Space Harrier

Stack Columns

Thunder Force AC

Bonanza Bros

Columns

Cotton

Crack Down

Cyber Police ESWAT

Puyo Puyo

Puzzle & Actio: Ichidant-R

Gain Ground

Shadow Dancer

Shinobi

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III Monster Lair

Alien Syndrome

Alien Storm

Altered Beast

Columns II The Voyage Through Time

Dark Edge

Fantasy Zone

Golden Axe

Golden Axe The Revenge of Death Adder

Puzzle & Action Tant-R

Virtua Fighter

Difficile dire se SEGA Astro City Mini arriverà in Occidente, al momento non ci sono piani per rendere disponibile questo "nuovo" hardware in Europa e Stati Uniti ma chissà che in futuro le cose non possano cambiare. I giochi inclusi nel mini cabinato sono molto popolari anche nel nostro continente, pensiamo a Altered Beast, Golden Axe e Virtua Fighter ad esempio.