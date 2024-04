SEGA Astro City Mini V: su Amazon lo sconto è esagerato, mai ad un prezzo così basso

Amazon sconta pesantemente il nuovo mini cabinato di SEGA, successore dell'Astro City Mini, questa volta però con una differenza che farà gola agli amanti dei titoli shoot em up. Scopriamo assieme il nuovo gioiellino dedicato agli amanti dei giochi Arcade che hanno vissuto le sale giochi negli anni '90.

Vai subito all'offerta Come vi abbiamo anticipato, rispetto alla passata edizione Mini dell'Astro City, la versione Mini V utilizza uno schermo verticale da 4,6 pollici ed include al suo interno ben 22 giochi, principalmente sparatutto a scorrimento come Out Zone o Sorcer Striker, trovano spazio anche numerosi picchiaduro classici come Wrestler War.

SEGA Astro City Mini V è in offerta a questo link su Amazon Italia al prezzo di 119 euro con lo sconto del 52% dal prezzo di listino di 249,99 euro



Di seguito la lista completa dei giochi integrati nella console:

Action Fighter

Aero Fighters (Sonic Wings)

Armed Police Batrider

BATSUGUN

Battle Bakraid Unlimited Version

Cosmo Police Galivan

Desert Breaker

Dogyuun

Fire Shark (Same! Same! Same!)

Grind Stormer (V・V)

Gunbird

Moon Cresta

Out Zone

Raiden

Samurai Aces (Sengoku Ace)

Sorcer Striker (Mahou Daisakusen)

Strikers 1945

TATSUJIN

Terra Cresta

Truxton II (TATSUJIN OH)

Wrestle War

ZAXXON

Joystick e tasti sono di ottima qualità esattamente come per il suo predecessore, il monitor è un LCD da 4,6 pollici ed il pannello posteriore ospita la porta HDMI per consentire la connessione della console a TV e monitor.

Se invece siete interessati alla mini console precedente, SEGA Astro City Mini, con monitor orizzontale, vi rimandiamo al link per acquistarla su Amazon Italia a soli 106 euro.

