SEGA Astro City Mini V disponibile in Italia con 22 giochi inclusi

SEGA Astro City Mini V arriva in Europa, il mini cabinato arcade è ora disponibile nel nostro continente e anche in Italia, in vendita da oggi su Amazon al prezzo di 249,99 euro con 22 diversi giochi inclusi preinstallati.

SEGA Astro City Mini V riprende il design del celebre cabinato arcade della casa giapponese, popolarissimo in Asia negli anni '90. Questa riedizione presenta uno schermo verticale LCD da 4.6 pollici e un sistema di controllo con joystick a levetta, chi lo desidera può acquistare separatamente anche un controller tradizionale.

Tra i giochi inclusi troviamo veri e proprio classici da sala degli anni '80 e '90 tra cui molti giochi SEGA e Taoplan come Zaxxon, Wrestle War, Fire Shark, Raiden, OutZone, Raiden, Samurai Aces, Sonic Wings e tanti altri, ecco l'elenco completo.

MOON CRESTA

ZAXXON

TERRA CRESTA

COSMO POLICE GALIVAN

ACTION FIGHTER

TRUXTON

WRESTLE WAR

FIRE SHARK

RAIDEN

OUTZONE

SONIC WINGS

TRUXTON II

DOGYUUN

DESERT BREAKER

BATSUGUN

GRIND STORMER

SAMURAI ACES

KINGDOM GRANDPRIX

GUNBIRD

STRIKERS 1945

ARMED POLICE BATRIDER

BATTLE BAKRAID UNLIMITED VERSION

SEGA Astro City Mini V è in vendita su Amazon a 249.99 euro, la confezione include oltre al cabinato anche un cavo USB, un cavo HDMI e manualistica. Una buona occasione per riscoprire una selezione di classici arcade in un mini cabinet con schermo da 4.6 pollici, dalle dimensioni compatte e facilmente trasportabile.