SEGA Astro City Mini V: svelato il nuovo mini cabinato arcade, ecco i giochi inclusi

Lo straordinario interesse suscitato dal precedente modello di SEGA Astro City Mini spinge i vertici dell'azienda videoludica giapponese ad ampliare la famiglia di mini cabinati arcade annunciando Astro City Mini V, un piccolo grande gioiello per appassionati di retrogaming.

Il nuovo prodotto svelato dalla storica compagnia nipponica riproduce "in piccolo" il leggendario cabinato arcade Astro City che, dal 1993, ha dilapidato il patrimonio in monetine di milioni di frequentatori di salegiochi.

Diversamente dalla passata edizione Mini dell'Astro City, la versione Mini V utilizza uno schermo verticale e comprende al suo interno ben 22 giochi, principalmente sparatutto a scorrimento come Out Zone o Sorcer Striker, ma c'è spazio anche per numerosi picchiaduro classici come Wrestler War. Eccovi la lista completa dei videogiochi integrati nel sistema:

Action Fighter

Aero Fighters (Sonic Wings)

Armed Police Batrider

BATSUGUN

Battle Bakraid Unlimited Version

Cosmo Police Galivan

Desert Breaker

Dogyuun

Fire Shark (Same! Same! Same!)

Grind Stormer (V・V)

Gunbird

Moon Cresta

Out Zone

Raiden

Samurai Aces (Sengoku Ace)

Sorcer Striker (Mahou Daisakusen)

Strikers 1945

TATSUJIN

Terra Cresta

Truxton II (TATSUJIN OH)

Wrestle War

ZAXXON

Il nuovo modello di Astro City Mini sarà prodotto in collaborazione con Game Center Mikado, un'azienda di Tokyo che si premurerà di realizzare il layout dei pulsanti, la scocca e l'interfaccia di selezione dei giochi, come pure il pannello posteriore che ospiterà la porta HDMI per consentire la connessione della console a TV e monitor.

SEGA Astro City Mini V sarà commercializzato in Giappone nella prima metà del 2022 al prezzo di 19.580 yen, corrispondenti al tasso di cambio attuale a 152,76 euro. Per l'eventuale approdo in Occidente del mini cabinato arcade di SEGA, quindi, molto probabilmente bisognerà attendere fino a metà 2022 e forse anche oltre.