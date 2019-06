Sega e Atlus annunciano la loro line-up giocabile all'E3 2019

Sega e Atlus hanno svelato la loro line-up di giochi che porteranno all'E3 2019 di Los Angeles, l'attesissima nuova edizione della fiera californiana in programma dall'11 al 13 giugno. Tra i titoli presenti segnaliamo Catherine: Full Body, Judgement e Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020.

Di seguito elenchiamo i titoli giocabili di Sega e Atlus che saranno presenti all'E3 2019 di Los Angeles:

Catherine: Full Body (PS4) - Il remaster di Catherine, l'apprezzata avventura/puzzle game di Atlus arricchita per l'occasione con nuovi percorsi narrativi, grafica migliorata, musiche nuove di zecca, opzioni inedite per il multiplayer e altro ancora.

- Il remaster di Catherine, l'apprezzata avventura/puzzle game di Atlus arricchita per l'occasione con nuovi percorsi narrativi, grafica migliorata, musiche nuove di zecca, opzioni inedite per il multiplayer e altro ancora. Judgment (PS4) - Un thriller drammatico dai creatori dell'acclamata serie Yakuza che racconta la storia del detective privato Takayuki Yagami e della sua ricerca di redenzione.

- Un thriller drammatico dai creatori dell'acclamata serie Yakuza che racconta la storia del detective privato Takayuki Yagami e della sua ricerca di redenzione. Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (Switch) - L'ultimo della serie di crossover di Mario & Sonic, i giocatori potranno vivere insieme gli eventi dei Giochi Olimpici, in esclusiva su Nintendo Switch con molti personaggi amati dai fan.

- L'ultimo della serie di crossover di Mario & Sonic, i giocatori potranno vivere insieme gli eventi dei Giochi Olimpici, in esclusiva su Nintendo Switch con molti personaggi amati dai fan. Persona Q2: New Cinema Labyrinth (3DS) - Il sequel del popolare crossover di Persona per Nintendo 3DS, ora con i Phantom Thieves di Persona 5.

Cosa ne pensate della line-up di giochi portata da Sega e Atlus all'E3 2019 di Los Angeles? Per saperne di più sui titoli in questione, intanto potete leggere la nostra recensione di Catherine: Full Body.