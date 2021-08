SEGA e Atlus, livestream al TGS 2021: novità per Shin Megami Tensei 5 e Persona 6?

Anche quest'anno ci avviciniamo alla nuova edizione del Tokyo Game Show, evento che costituirà l'occasione giusta per diverse compagnie nipponiche di annunciare nuovi progetti e fornire aggiornamenti sui titoli attesi dai fan.

Nel corso del Tokyo Game Show 2021, SEGA e Atlus hanno confermato la propria presenza ed hanno anche annunciato una serie di livestream che andranno in onda dal 30 settembre al 3 ottobre, esattamente come specificato in un aggiornamento pubblicato su un sito teaser recentemente aperto dalle due case giapponesi.

Si tratta di un'anticipazione ancora priva di reali contenuti, tuttavia i sospetti non possono che puntare il dito verso Shin Megami Tensei V, il nuovo attesissimo capitolo della serie JRPG di Atlus che si appreta a debuttare in esclusiva su Nintendo Switch l'11 novembre in Giappone ed il giorno seguente anche in Europa e Nord America. Il titolo dovrebbe essere protagonista di nuovi filmati ed approfondimenti, per la gioia di chi attende con particolare impazienza di immergersi in questo nuovo viaggio.

La speranza - questa più remota, ma non da escludere - è che possa essere anche la giusta occasione per presentare Persona 6. Siamo del resto nel 25° anniversario del franchise, e aspettarsi delle importanti novità è in fin dei conti lecito. Un'altra ipotesi possibile è che Atlus annunci i porting, tanto agognati, di Persona 5 su altre piattaforme, con il titolo che rimane ad oggi esclusiva delle piattaforme PlayStation.