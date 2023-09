SEGA e Atlus: Sonic Superstars e Persona 3 Reload nella lineup del TGS 2023

SEGA e Atlus hanno recentemente confermato la propria lineup di titoli che saranno presenti nel corso del Tokyo Game Show 2023, l'annuale fiera dedicata al mondo videoludico che si terrà presso il Makuhari Messe a Chiba, dal 21 al 24 settembre.

Tra i titoli di maggiore spicco che il publisher e la compagnia di sviluppo porteranno alla fiera nipponica abbiamo Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sonic Supertars e Persona 3 Reload. Di seguito vi riportiamo la lineup completa:

SEGA

ENDLESS Dungeon (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Playable, Trailer, Live Stream, Novelty

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – Playable, Trailer, Photo Spot, Live Stream, Novelty

Sonic Superstars (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Playable, Trailer, Photo Spot, Live Stream, Novelty

Atlus

Persona 3 Reload (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – Playable, Trailer, Photo Spot, Live Stream, Novelty

Persona 5 Tactica (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Playable, Trailer, Photo Spot, Live Stream, Novelty

Partner di Terze Parti

DMM Games- My Time at Sandrock (PS5, Switch) – Playable, Trailer, Novelty

Electronic Arts - EA Sports FC 24 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Playable, Trailer, Novelty

PLAION - Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (Switch) – Playable, Trailer, Novelty; PAYDAY 3 (PS5, Xbox Series, PC) – Playable, Trailer, Novelty

Warner Bros. Games - Hogwarts Legacy (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Trailer

Nel frattempo, non si arrestano i rumor su Persona 6, che stando alle ultime indiscrezioni non arriverà nemmeno nel corso del prossimo anno.