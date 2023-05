SEGA aumenterà il prezzo dei suoi giochi? La casa di Sonic ci sta pensando

Negli ultimi anni sono diventate sempre di più le compagnie che hanno aumentato i prezzi dei loro giochi: realtà come Sony, Microsoft, Electronic Arts, Take-Two e Square Enix, giusto per fare alcuni nomi, hanno proposto i loro più recenti titoli di punta a 70 dollari/80 euro, ed un altro nome potrebbe aggiungersi presto.

In occasione dell'ultimo report finanziario, parlando con gli investitori, SEGA ha lasciato intendere di star prendendo seriamente in considerazione l'idea di aumentare il prezzo delle sue produzioni più importanti, adeguandosi dunque ai nuovi standard del mercato Tripla A, sebbene per adesso una decisione definitiva in tal senso non sia ancora stata presa dalla casa di Sonic.

"Nel mercato globale i giochi Tripla A per console sono stati venduti a 60 dollari per diversi anni, ma titoli proposti a 70 dollari si sono fatti più frequenti nell'ultimo anno. Stiamo pensando di rivedere i prezzi dei giochi che crediamo possano essere in linea con questo tipo di aumento, continuando nel frattempo a tenere d'occhio le condizioni del mercato", queste le parole di SEGA sulla questione, che dunque sta monitorando regolarmente il settore per capire come muoversi verso tale direzione.

In attesa di scoprire se anche la compagnia nipponica si adeguerà ai nuovi trend del mercato, sono state anche rivelate le vendite dei franchise SEGA, con Sonic che ha raggiunto la notevole cifra di 1,4 miliardi di copie vendute tra tutti i suoi tantissimi giochi. Nel frattempo SEGA intende acquisire Rovio per 706 milioni di euro, così da entrare in possesso di un celebre franchise come quello di Angry Birds.