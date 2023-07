Sega Bass Fishing, volete un nuovo gioco gratis? Ecco come riscattarlo su Steam

Tanti anni fa vi abbiamo parlato in anteprima di Sega Bass Fishing, un titolo sviluppato e pubblicato da SEGA su Steam nell'ormai lontano 2011. "L'esaltante mondo della pesca al pesce persico" è ora disponibile per tutti senza alcun costo aggiuntivo: Sega Bass Fishing è infatti riscattabile in forma gratuita sul client Valve. Ma come fare?

A distanza di dodici anni dalla presentazione di Sega Bass Fishing con il trailer Xbox Live/PSN in italiano, l'esperienza simulativa incentrata sullo sport della pesca dalle tinte arcade e simulative può entrare a far parte della propria libreria di Steam. Ciò che serve è iscriversi alla newsletter di SEGA, così da poter in seguito riscattare il gioco approdato su Dreamcast nel 1999 e uscito su Steam nel 2011.

Attenzione però, perché tale "iniziativa" è a tempo limitato: il termine ultimo per ricevere in regalo Sega Bass Fishing è il 31 luglio. Vi è poco più di una settimana di tempo per poter procedere all'iscrizione della newsletter ideata dalla nota software house e risparmiare così gli otto euro d'acquisto del titolo. Pronti a questa nuova avventura per l'estate? La caccia al pesce persico più grosso mai visto è appena iniziata e aspetta soltanto voi. "Inizia come dilettante e fatti strada tra i professionisti nel torneo Master Classic", prendendo parte ad un'esperienza al limite della simulazione con la presenza di numerose variabili che influenzeranno la propria sessione di pesca.