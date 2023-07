SEGA: un big ammette che i giochi 'Play to earn' con blockchain sono noiosi

L'utilizzo della tecnologia blockchain all'interno dei videogiochi per generare ulteriore reddito è al centro di un dibattito piuttosto infuocato da diversi anni. Compagnie come Bandai Namco, Square-Enix e SEGA stanno valutando questa opportunità per i loro titoli futuri.

Proprio per questo ha sorpreso la posizione di uno dei dirigenti di SEGA, Shuji Utsumi. Ai microfoni di Bloomberg, il Chief Operating Officer (COO) ha preso una posizione piuttosto netta contro i cosiddetti giochi "Play-to-earn", definendoli "noiosi". "Che senso ha giocare se non ci si diverte?", ha poi aggiunto.

SEGA, la società dietro Sonic The Hedgehog e Yakuza (con Sonic a 1,4 miliardi di copie), rinuncerà inoltre a inserire nei suoi franchise di maggior successo qualsiasi progetto blockchain di terze parti per evitare di svalutarne il contenuto. Non soltanto, per ora accantonerà ogni nuovo progetto relativo a giochi che sfruttino questa tecnologia.

Questa posizione taglia con le passate dichiarazioni dell'azienda, che precedentemente aveva sostenuto l'idea di utilizzare la tecnologia basata sulla blockchain perché riteneva potesse aumentare l'attrattiva dei suoi titoli. Il cambio di linea è stato probabilmente fomentato anche dalle critiche diffuse da parte dei giocatori, che considerano la tecnologia crittografica dannosa per l'industria.

Ciò nonostante, l'azienda madre di Sonic, per bocca di Utsumi, ha dichiarato: "Per la maggior parte delle persone nel settore dei videogiochi, ciò che dicono i sostenitori della blockchain può sembrare un po' estremo, ma è così che è sempre stato il primo pinguino. Non dovremmo mai sottovalutarli".

Ecco perché SEGA continuerà ad rendere disponibili i suoi franchise minori a diversi titoli in blockchain da annunciarsi entro la fine dell'anno e continuerà a investire in progetti correlati, con cifre intorno alle centinaia di milioni di yen. Intanto, SEGA ha già promesso 12 nuovi giochi nel FY23.