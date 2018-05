SEGA: il CEO Satomi parla delle sue serie preferite e delle release occidentali

Durante un'intervista concessa a CNBC, il CEO di SEGA Sammy Holdings Haruki Satomi ha parlato dei suoi giochi preferiti e dell'importanza delle release occidentali. Satomi ha dichiarato il suo amore per le serie di Yakuza e Valkyria Chronicles.

Nel corso dell'intervista, infatti, Haruki Satomi ha confessato che quelle di Yakuza e Valkyria Chronicles sono le sue serie SEGA preferite, due IP che negli ultimi anni hanno riscosso una certa fortuna anche in Occidente, portando il publisher giapponese a considerare con più attenzione Europa e Nord America anche per le produzioni più spiccatamente nipponiche.

A tal proposito, il CEO di SEGA Sammy Holdings ha fatto la seguente osservazione: "Quando proviamo a lanciare i nostri giochi, tipicamente gli sviluppatori giapponesi tendono a concentrarsi sul mercato nipponico, ma noi continuiamo a sollecitarli per avere una visione più globale, riuscendo quantomeno ad effettuare un lancio simultaneo in Giappone e in Asia, per poi portare il titolo anche in Occidente il prima possibile."

Parlando invece del processo di sviluppo, Haruki Satomi ha sottolineato l'importanza della qualità, a maggior ragione per quanto riguarda i brand più rappresentativi come Sonic. In questo senso, il CEO vuole impegnarsi a garantire il raggiungimento di questo obiettivo, supervisionando il lavoro degli sviluppatori.

