SEGA: che ci fa una pecora nella pagina Steam di Bayonetta?

Un non meglio specificato sviluppatore di SEGA ha avuto la geniale idea di aggiornare la pagina Steam ufficiale di Bayonetta pubblicando l'eloquente immagine di una pecora!

L'insolita foto in alta definizione della pecora ammirabile nella sezione "Notizie" della scheda Steam di Bayonetta, come era logico attendersi, ha scatenato le fantasie e la curiosità degli appassionati, con commenti ironici e messaggi lanciati a SEGA dagli utenti dei principali forum e canali social dedicati alla serie di Hideki Kamiya e alla sua iconica protagonista.

Il colosso videoludico giapponese, comunque, non è certo nuovo a questo genere di iniziative: nella seconda metà del 2017, infatti, l'ispirata macchina comunicativa di SEGA si mosse allo stesso modo per annunciare il passaggio su PC dell'adrenalinico action sparatutto Vanquish, decidendo pochi mesi dopo di adottare la medesima strategia per confermare l'approdo su PC di Puyo Puyo Tetris.

L'immagine della pecora, di conseguenza, potrebbe offrirci delle importanti novità correlate allo sviluppo del terzo, attesissimo capitolo della serie di Bayonetta o, magari, l'inizio dei lavori su un titolo completamente sganciato dall'epopea action della discendente dell'antico clan delle Streghe di Umbra. Nel corso dei prossimi giorni scopriremo le reali intenzioni di SEGA e riusciremo a sbrogliare la matassa dei rumor: una matassa di lana, ovviamente!