SEGA compie 60 anni! Ecco tutti gli annunci dell'anniversario

Esattamente 60 anni fa, il 3 giugno 1960, nasceva ufficialmente SEGA, Compagnia nipponica che nei decenni successivi avrebbe giocato un ruolo centrale nell'industria videoludica globale.

Oggi, il colosso giapponese festeggia quest'importante ricorrenza, celebrando il proprio passato e condividendo alcuni annunci con la community di appassionati in tutto il mondo. Per l'occasione, è ritornato sulla scena anche Segata Sanshiro, iconico simbolo dell'universo SEGA. Nei panni dell'apparentemente malvagio Sega Hatan Shiro, l'uomo sfida il giovane figlio, Sega Shiro. In verità, tuttavia, le sue intenzioni non sono ostili: al termine del combattimento rivela infatti la sua reale identità, affermando di aver voluto verificare che il suo erede fosse in grado di proteggere "la nuova SEGA" ed invitando il giovane a superare quanto realizzato dal padre. Potete visionare il filmato promozionale direttamente in apertura a questa news.



Per celebrare il proprio sessantesimo anniversario, il colosso videoludico ha inoltre condiviso con il pubblico due annunci. Volgendo lo sguardo passato, SEGA ha scelto di riproporre una versione "mini" di una delle proprie storiche console, ufficializzando l'arrivo sul mercato del Game Gear Micro, disponibile in quattro diversi colori. Parallelamente, è stata inoltre presentata la tecnologia FOG Gaming, una peculiare applicazione delle possibilità offerte dal cloud gaming, destinata però a supportare l'universo dei cabinati arcade.