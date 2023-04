SEGA compra Rovio mettendo sul piatto 706 milioni di euro

Nei giorni scorsi si era parlato di SEGA intenzionata a comprare Rovio per quasi un miliardo di euro, oggi la holding giapponese ha annunciato l'intenzione di acquisire la compagnia finlandese per la cifra di 706 milioni di euro.

La cifra dunque è più bassa rispetto a quella ipotizzata dal Wall Street Journal, SEGA pagherà per Rovio 9.25 euro ad azione per un totale appunto di 706 milioni di euro.

"SEGA Corporation vuole espandersi nel mercato globale grazie anche alla forza di Rovio e delle sue IP, nonché alle capacità dello studio di gestire giochi mobile e giochi live" è quanto si legge nel comunicato diffuso dalla compagnia giapponese. Con questa mossa dunque SEGA entra in possesso dell'universo di Angry Birds che include non solo videogiochi ma anche un vasto merchandising e prodotti crossmediali come film, serie tv, cartoni animati, fumetti e giocattoli.

SEGA vuole poi sfruttare l'esperienza di Rovio nei giochi mobile e giochi Live Service per aumentare la propria quota di mercato in questo business. Rovio è stata fondata in Finlandia nei primi anni 2000 ma solo nel 2009 ha conosciuto il successo mondiale con Angry Birds, vero e proprio fenomeno di costume su iPhone e universalmente il videogioco più scaricato al mondo nel 2010.