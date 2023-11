SEGA conferma: 2 nuovi giochi di Persona nel 2024, si pensa ad altri film dopo Sonic

Negli scorsi giorni Atlus è stata al centro di una pioggia di leak, con la compagnia nipponica che sarebbe al lavoro su un nuovo Shin Megami Tensei oltre a Persona 6 e ad un misterioso spin-off di Persona. Alcune conferme arrivano ora dal publisher SEGA.

Nel corso del suo intervento a CNBC il COO di SEGA, Shuji Utsumi, ha svelato alcuni dei piani dell'azienda per il prossimo futuro, dichiarando che nei piani c'è la distribuzione di due nuovi giochi di Persona nel corso del 2024. Uno già lo conosciamo ufficialmente, trattasi di Persona 3 Reload in uscita il 2 febbraio 2024, mentre l'altro progetto è ancora avvolto nel mistero: a questo punto non è da escludere che possa effettivamente trattarsi del rumoreggiato Persona ASA, un presunto party game che sarebbe previsto per il prossimo anno e che dovrebbe avere per protagonisti tutti i personaggi principali della serie partendo dal primo capitolo e fino a Persona 5.

Ma i piani di SEGA non si limitano solo alla sfera videoludica: Utsumi ha aggiunto che, dato il successo riscosso dai due film su Sonic, l'azienda sta cercando altri modi per portare le sue IP più popolari in contesti esterni ai videogiochi. Più precisamente il COO cita brand come Yakuza/Like A Dragon e lo stesso Persona come soggetti perfetti non solo per la produzione di nuovi film, ma anche per ulteriori progetti differenti.

SEGA sembra avere tanta carne al fuoco per il futuro, non resta che vedere quali produzioni diverranno realtà nel corso del nuovo anno.