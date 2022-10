SEGA conferma, addio a Rieko Kodama: la storica autrice è mancata a maggio

A pochi mesi dal trapasso di Hidekazu Yukawa, storico volto di SEGA e dell'epoca Dreamcast, l'azienda giapponese ufficializza al pubblico la dipartita di un'altra figura di spicco del mondo videoludico.

In seguito alla pubblicazione di SEGA Mini Drive 2 - approdato sul mercato in data 27 ottobre 2022 -, i videogiocatori hanno infatti appreso della morte di Rieko Kodama. La game designer nipponica ha salutato il pubblico lo scorso maggio, alla giovane età di 58 anni. Come spesso accade nel Sol Levante, la notizia non è stata resa di dominio pubblico per rispetto nei confronti della famiglia del defunto.

Di recente, tuttavia, i giocatori hanno avvistato un messaggio di ricordo dedicato a Rieko Kodama all'interno dei titoli di coda di uno dei giochi inclusi in SEGA Mega Drive 2. In seguito alle domande mosse dai fan, il producer di SEGA Yosuke Okunari ha confermato la triste notizia tramite il conciso Tweet che potete visionare in calce a questa news.

Con una carriera nel mondo dei videogiochi protrattasi per oltre tre decenni, Rieko Konama iniziò a praticare la professione come graphic designer, proprio entro gli studi di SEGA. Dopo aver contribuito a titoli quali Champion Boxing, Alex Kidd, Altered Beast e Sonic the Hedgehog, assunse il ruolo di director e producer, associando il proprio nome a serie GDR, da Phantasy Star a Skies of Arcadia.