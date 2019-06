SEGA conferma di voler continuare a ripubblicare i suoi giochi classici

Intervistato dalla redazione di GamesIndustry.biz sul tema delle riedizioni arcade dei titoli classici, il vice presidente esecutivo di SEGA Europe, John Clark, ha confermato la volontà di ripubblicare i vecchi capolavori che hanno scritto la storia della compagnia.

Stando infatti all'alto dirigente di SEGA, "perchè mai dovremmo smettere di raggiungere il pubblico? C'è sempre una richiesta per questo genere di giochi, in un formato o nell'altro. Abbiamo ottimi contenuti e siamo convinti che non riusciremo mai a saturare il mercato per tutti questi contenuti retrò, quindi penso che continueremo a seguire questa strada cercando di renderla ancora più ampia".

A voler dar retta a Clark, quindi, la strategia attuata da SEGA con la ripubblicazione di grandi classici in versione digitale su PC, console e sistemi mobile è destinata a proseguire anche nei prossimi anni, dando così modo all'azienda nipponica di mantenere vive le proprietà intellettuali più iconiche in attesa di un futuro rilancio con videogiochi inediti che, magari, potrebbe avvenire con Sonic nel 2021, in coincidenza del trentesimo anniversario della saga del porcospino blu.

Su queste pagine trovate un video speciale sulla storia di SEGA curato da Francesco Ventrella, tramite il quale possiamo ripercorrere la strada tracciata dal colosso videoludico giapponese nei periodi che lo hanno visto protagonista con capolavori del calibro di Sonic e Shenmue.