SEGA era convintissima di poter battere PlayStation nei '90, emerge un clamoroso documento

In queste ore è trapelato in rete un gigantesco documento di oltre 300 pagine di email e documenti interni di SEGA risalenti agli anni '90, sopratutto alla prima metà del decennio, quando Tom Kalinske (ex Mattel) ricopriva il ruolo di CEO di SEGA of America.

Dopo aver contribuito al successo di brand come Barbie, Hot Wheels e Masters of the Universe, Tom Kalinske passa a SEGA per gestire il business dei videogiochi negli Stati Uniti, a lui si deve il grande successo del Genesis in Nord America.

Tra il 1995 e il 1996 però la dirigenza stava perdendo fiducia nel lavoro di Kalinske, a causa di una serie di scelte sbagliate legate alla commercializzazione di console come SEGA 32x, SEGA CD e SEGA Nomad, piattaforme che non hanno mai riscosso il successo sperato.

Nel 1995, Kalinske scrive una email affermando che "SEGA sta uccidendo PlayStation in Giappone" parlando del grande successo della console, che effettivamente per molti mesi ha superato le vendite della prima PlayStation nel paese del Sol Levante.

Il CEO di SEGA of America parla di rivenditori entusiasti e acquirenti contentissimi di aver comprato un SEGA Saturn, tuttavia negli Stati Uniti la console a 32-bit non ha mai riscosso particolare successo e lo stesso Kalinske si rammarica in proposito, sottolineando come "con un marketing migliore avremo successo anche negli USA."

A metà degli anni '90, Tom Kalinske lascia SEGA of America, la compagnia tornerà a riscuotere un certo successo negli Stati Uniti solo tra il 1999 e il 2000 con il lancio del Dreamcast.