SEGA Corporations: annunciato l'aumento degli stipendi per tutti i dipendenti

Sulla falsariga dell'aumento dello stipendio del 10% per tutti i dipendenti di Nintendo Japan, SEGA SAMMY HOLDINGS INC. ha comunicato che SEGA Corporations avvierà una revisione della retribuzione di tutti i dipendenti. Si tratta di una decisione finalizzata ad aumentare il reddito medio dei lavoratori presso la compagnia.

La ricerca di un ambiente di lavoro che sia confortevole per tutti i dipendenti, come suggerito dallo stesso comunicato stampa della società, porterà ad un aumento dello stipendio medio mensile del 30%. Il tutto, pur essendo stato ufficializzato il 17 febbraio 2023, avverrà a partire dal 1° luglio di quest'anno.

L'incremento del rapporto tra stipendio base e stipendio annuo per le risorse umane dell'azienda costituirà un passo in avanti per il rafforzamento della competitività a livello mondiale, secondo SEGA SAMMY HOLDINGS INC. Nel dettaglio, il paper in questione riporta l'esempio delle variazioni che avverranno per il pagamento iniziale dei dipendenti laureati (espresso in Yen): da ¥222.000 si passerà a ¥300.000, con un +35% sullo stipendio annuo percepito.

Le novità, però, non si limitano soltanto alle suddette variazioni: si parla, infatti, anche di un venturo sistema di pagamento anticipato per il pensionamento e non solo. "Continueremo a investire nella formazione delle risorse umane, compreso non solo lo sviluppo di un sistema di retribuzione che tratta i dipendenti in base al loro ruolo e al loro contributo, ma anche l'ampliamento delle misure a sostegno di stili di lavoro che permettano a ciascun dipendente di vivere la propria vita, nonché l'implementazione di corsi di formazione presso il 'SEGA SAMMY College', un college all'interno di un'azienda e la formazione linguistica in tutto il gruppo".

Il grande successo di SEGA, che di recente ha lanciato una nuova esperienza ideata dal Yakuza Team di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Like A Dragon Ishin, ha permesso all'azienda di apportare un cambiamento significativo nella retribuzione degli stipendi di tutti i lavoratori.