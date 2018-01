SEGA e Creative Assembly annunciano Total War: Three Kingdoms, ambientato nell'antica Cina

ha annunciato il suo nuovo titolo storico strategico,, il prossimo grande capitolo nella serie di strategiadi, il primo che esplorerà l’antica Cina, sarà lanciato nell’autunno 2018.

Siamo nel 190 d.C. e la Cina è in tumulto. La dinastia Han si sta sgretolando con l’imperatore bambino, un mero burattino nelle mani del tiranno Dong Zhuo. Il potere del regime brutale ed oppressivo cresce mentre l’impero scivola nell’anarchia. Eppure c’è ancora speranza riposta in tre eroi, che hanno giurato fratellanza di fronte alle calamità. I signori della guerra di grandi famiglie seguono l’esempio, formando una fragile coalizione nel tentativo di sfidare la legge spietata di Dong Zhuo. Il futuro della Cina è nelle loro mani, ma l’ambizione personale minaccia la loro debole alleanza.

Ispirato dalla bellezza e dallo stile artistico di quell’epoca, Total War: Three Kingdoms prende vita con gli eroi di questo affascinante periodo mentre lottano per unificare la Cina sotto un'unica bandiera.

Total War: Three Kingdoms sarà disponibile per PC nel 2018. In cima trovate il trailer di annuncio del gioco, mentre sulla pagina Steam dedicata potete reperire maggiori informazioni.