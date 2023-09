SEGA Forever: alcuni giochi rimossi da iOS e Android, altri a fine servizio

Ricordate SEGA Forever? Si tratta dell'iniziativa con cui SEGA ha voluto riproporre su mobile le proprie vecchie glorie per Mega Drive, Master System, Arcade a Dreamcast. Ebbene, a distanza di qualche anno, alcuni giochi sono stati delistati da iOS e Android e per altri una notifica informa gli utenti che presto il supporto al servizio cesserà.

Il progetto, lanciato nel 2017, aveva l'obiettivo di riproporre gratuitamente alcuni giochi storici di SEGA, riadattandoli alle piattaforme mobile. Il servizio è partito con cinque giochi e con periodicità ne sono stati aggiunti altri nel tempo.

Tuttavia, alcuni giochi del progetto SEGA Forever sono spariti da iOS e Android. Si tratta nello specifico di Comix Zone, Altered Beast, Phantasy Star Classics, Revenge of Shinobi, Vectorman, Decap Attack, Eswat, Ristar, Space Harrier 2, Beyond Oasis, Gunstar Heroes, Dynamite Headdy e After Burner Climax.

Per molti altri titoli, invece, i giocatori si sono trovati di fronte al seguente messaggio: "Il supporto per questo gioco verrà interrotto, ma potrai continuare a giocare offline! Se desideri saperne di più su dove trovare questo gioco su altre piattaforme, clicca sul link sottostante ("More info")"

Gli utenti che hanno cliccato sul link in questione, però, dichiarano di essere stati rimandati semplicemente sulla home page del sito web di SEGA, perciò al momento non è chiaro quali siano i piani in tal senso da parte dell'azienda.

Nemmeno sull'account Twitter ufficiale di SEGA Forever è stato pubblicato alcun comunicato in merito, perciò non resta che attendere qualche delucidazione in più che aiuti a far luce su una potenziale fine del servizio.