SEGA, il futuro dopo Game Gear Micro: in arrivo Dreamcast Mini?

Lo scorso 6 ottobre SEGA ha lanciato sul mercato giapponese Game Gear Micro, versione in miniatura della console portatile classica datata 1990.

Disponibile in quattro differenti colori (ognuno associato ad un differente set di cinque giochi), viene venduta al prezzo di 5.740 yen, circa 44 euro al cambio attuale. Il lancio del Sol Levante ha dato l'occasione ai colleghi di Famitsu di fare qualche domanda al Creative Producer Yosuke Okunari in merito al futuro delle console mini made in SEGA. A quanto pare la compagnia giapponese intende produrne altre, ma non ha svelato il prossimo progetto, limitandosi a riferire che "per la prossima Mini" stanno "prendendo in considerazione tutto ciò che è stato immaginato da tutti quanti", il che può significare tutto e niente. Master System? Saturn? Dreamcast? La scelta è ampia, ma Okunari ha specificato che non verranno realizzate tutte, e che il prossimo progetto potrebbe anche essere qualcosa a cui nessuno ha mai pensato.

Ciò che è certo, è che potrebbe volerci qualche anno: "Questi progetti sono alimentati da un cospicuo quantitativo di denaro, per cui stiamo lavorando prima su quella che, realisticamente parlando, ha le probabilità più elevate. Il Game Gear Micro è uscito solo in Giappone. Quando faremo la prossima, la portata sarà maggiore e punteremo a tutto il mondo. Per questo motivo, non saremo in grado di lanciarla in tempo per il prossimo anno, a due anni dal SEGA Mega Drive Mini (messo in vendita nell'ottobre del 2019, ndr). Non possiamo farlo così velocemente (ride, ndr)".

Infine, il Creative Producer ci ha lasciati con qualche indizio: "Io credo che la prossima sarà concettualmente simile al Mega Drive Mini. Se dovessi dire qualche nome, direi SG-1000 Mini o Dreamcast Mini...".