SEGA sarà ai Game Awards con Sonic Frontiers e un nuovo gioco Atlus?

Sono due i progetti targati SEGA/Atlus che potrebbero essere presentati ai The Game Awards del 9 dicembre (il 10 dicembre per noi italiani), uno legato a Sonic e uno totalmente avvolto nel mistero. Proviamo a capirci qualcosa di più.

La prima "stranezza" riguarda la pagina Steam di Atlus che segna 14 giochi pubblicati, peccato però che solo 13 siano effettivamente disponibili, c'è dunque un gioco misterioso che deve ancora essere lanciato e che potrebbe essere svelato nella notte tra giovedì e venerdì ai The Game Awards. Persona 5 Royal è in arrivo su Steam? E' troppo presto per dirlo ma certamente l'ipotesi è interessante.

La stessa cosa, come riportato su Reddit, è accaduta anche ai giochi di Sonic su Steam, passati da 34 a 35 con un gioco nascosto. Quest'ultimo dovrebbe essere Sonic Frontiers fresco di dominio appena registrato, presentato semplicemente come New Sonic Game e conosciuto come Sonic Rangers, il gioco potrebbe essere uno dei protagonisti dei Game Awards considerando che su Twitter i social media manager del profilo ufficiale di Sonic hanno chiesto a Keighley di riservare al porcospino blu un invito all'evento.

Ne sapremo di più il 10 dicembre dalle 02:00, ora di inizio dei The Game Awards 2021, ricordatevi che seguiremo lo show con una lunga maratona al via all 15:00 del 9 dicembre su Twitch.