SEGA sarà alla Gamescom 2019: previsto l'annuncio di un gioco tripla A

Come ci ricorda Geoff Keighley con il teaser dell'evento Opening Night Live, mancano ormai pochi giorni all'apertura della Gamescom 2019 e così i vertici di SEGA confermano la loro partecipazione alla fiera di Colonia con una ricca line-up impreziosita dall'annuncio di un nuovissimo gioco tripla A.

Nelle infuocate giornate della manifestazione videoludica tedesca che si terrà dal 20 al 24 agosto, chi si recherà preso gli stand Koch Media nella Hall 9.1, C015 della Gamescom di Colonia potrà infatti ammirare le prime scene di gioco di un progetto definito "AAA" dagli stessi rappresentanti del colosso giapponese.

Sempre nel corso della kermesse teutonica sarà inoltre possibile tuffarsi nell'evocativa dimensione di Catherine Full Body, la riedizione per PS4 dell'iconica avventura ruolistica di Atlus che approderà sulla console Sony il prossimo 3 settembre in una versione comprensiva di tutti gli aggiornamenti e, soprattutto, di contenuti inediti per la storia e le meccaniche di gameplay.

Il programma di SEGA per la Gamescom 2019 comprenderà anche la versione console per PS4, Xbox One e Switch di Two Point Hospital, la simulazione gestionale di Two Point Studios ispirata alla storica esperienza di Theme Hospital il cui lancio è previsto entro fine anno: i visitatori della fiera potranno cimentarsi con le sfide della campagna principale e completarne il primo capitolo.

Non meno importante sarà poi la postazione dedicata al SEGA Mega Drive Mini: la versione celebrativa della mitica console giapponese dei primi anni '90 arriverà negli store europei il 4 ottobre prossimo e includerà alcuni dei giochi più celebri e amati della piattaforma, come Sonic The Hedgehog, la serie Streets of Rage e Darius, ma anche Road Rash II, Virtua Fighter 2, Ghouls and Ghosts, Strider, Kid Chameleon e tanti altri capolavori del passato.