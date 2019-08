SEGA alla Gamescom: pubblicati misteriosi teaser per il nuovo gioco AAA

SEGA ha già da tempo confermato la propria presenza alla Gamescom 2019, rendendo noto che in occasione della Fiera di Colonia sarà annunciato un nuovo gioco tripla A.

Sulla natura e l'identità di quest'ultimo non sono tuttavia stati diffusi dettagli specifici ed attorno al progetto aleggia per ora una fitta di nebbia di mistero. Una foschia che sembra infittirsi in seguito alla pubblicazione di alcuni enigmatici teaser. Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di SEGA ha pubblicato alcuni strani cinguettii, che includono delle brevi clip. Nella prima di queste, su di una sorta di radar fa la sua comparsa un simbolo che pare richiamare la struttura a doppia elica del DNA umano. Nella seconda clip, invece, sul radar appaiono delle sequenze numeriche molto simili a delle coordinate geografiche. L'intuizione ha spinto uno degli utenti a effettuare delle ricerche, scoprendo che l'area indicata da queste ultime corrisponderebbe ad una località dell'Etiopia.



Insomma, il mistero si infittisce, ma, almeno abbiamo la certezza che le due clip sono collegate ad un unico progetto. Entrambi i cinguetti rimandano infatti al sito teaser HMKD, reso disponibile online da SEGA nel corso della giornata di venerdì 16 agosto. Di cosa pensate si possa trattare?