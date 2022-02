SEGA Genesis/Mega Drive senza segreti: arriva il database per gli appasionati

Mentre il mercato digitale videoludico sovrasta il mercato retail , c'è chi si impegna per preservare il patrimonio del passato, con iniziative che puntano a valorizzare il retrogaming.

Tra queste ultime, fa capolino ora anche VG Complete, un interessante progetto volto ad offrire una vasta rassegna di informazioni sulle principali console da gaming del passato. Parliamo di una vera e propria enciclopedia digitale, che ha mosso da poco i suoi primi passi in rete, inaugurando la sezione dedicata al mondo di SEGA Genesis/Mega Drive.

Nel portale di VG Complete è al momento possibile trovare un elenco completo di tutti i videogiochi che hanno trovato spazio sull'hardware SEGA, elencati in un pratico ordine alfabetico. Per ognuno di essi, sono proposti copertine originali, versioni digitali dei libretti di istruzioni e moltissime altre informazioni dettagliate. Da 3 Ninjas Kick Back a Zoop, il portale rappresenta un interessante viaggio nel passato nel medium.



Di seguito, segnaliamo agli appassionati il link per raggiungere le pagine di VG Complete:

Il comparto a tema SEGA Genesis/Mega Drive è, che nel corso dei prossimi mesi aggiungerà progressivamente sezioni dedicate anche ad altre console del passato. Nel tempo, VG Complete potrebbe dunque tramutarsi in un vero e proprio punto di riferimento per il retrogaming.