SEGA è giapponese o americana? Le origini che non ti aspetti

Conosciamo SEGA come una delle più importanti compagnie giapponesi mai esistite, la mente dietro nomi iconici come Sonic the Hedgehog, Streets of Rage, Virtua Fighter e Like A Dragon giusto per fare qualche nome. Ma la sua lunga storia nasconde ben più di una sorpresa inaspettata.

Le sue origini, infatti, non sono nipponiche nel vero senso della parola: SEGA diventa infatti realtà grazie ad alcuni imprenditori americani. Il 3 giugno del 1960, Martin Bromley e Richard Stewart, specialisti del settore cabinati e slot machine, fondarono Nihon Goraku Bussan e Nihon Kikai Seizo, nata dalle ceneri della precedente compagnia di Bromley nota come Service Games of Japan chiusa poco tempo prima. Rilevati tutti gli asset della defunta Service Games of Japan, la divisione Kikai Seizo opererà sotto il nome di Sega, Inc. specializzandosi nella produzione e distribuzione di slot machines, mentre Goraku Bussan, dietro il nome business di Utamatic, Inc., si concentrerà sulla creazione di cabinati a gettoni. Nel 1964 le due realtà verranno fuse in una singola realtà che manterrà il nome di Nihon Goraku Bussan.

Attorno alla metà degli anni '50, invece, l'ex aviatore della United States Air Force David Rosen fonderà in Giappone la Rosen Enterprises: inizialmente incentrata sulla distribuzione di cabine per fototessere, nel 1957 inizierà ad importare cabinati sul suolo nipponico. Il 1965 è l'anno della svolta: Nihon Goraku Bussan e Rosen Enterprises si fonderanno in una sola realtà che prenderà il nome di SEGA Enterprises ltd. Rosen assumerà il ruolo di CEO della nuova società, mentre Stewart quello di presidente. Il nome dell'azienda viene scelto mescolando i nomi usati in precedenza dalle due aziende: la sigla SEGA è il diminutivo di Service Games già usato da Nihon Goraku Bussan, mentre Enterprises viene ripreso dalla Rosen Enterprises.

E' l'inizio della storia della SEGA come la conosciamo, che con il trascorrere dei decenni finirà sotto il controllo di imprenditori e dirigenti nipponici e, oltre alla consueta produzione di cabinati, si affaccerà al nascente mercato console e videogiochi imponendosi come una delle software house nipponiche più grandi di sempre. I tantissimi grandi classici di SEGA pubblicati nel corso del tempo, così come piattaforme indimenticabili come il SEGA Mega Drive o il Dreamcast, le permetteranno di scrivere importanti pagine di storia videoludica facendo appassionare milioni di giocatori in tutto il mondo.

Ma sono ancora tante le curiosità che si possono riscoprire in merito alla casa di Sonic: avete mai sentito parlare del mai pubblicato SEGA Neptune recentemente diventato realtà grazie ai fan?