SEGA: i giochi reboot svelati ai TGA 'saranno graffianti e ribelli', promette Shuji Utsumi

Ripensando agli annunci dei Game Awards è davvero impossibile non ricordare i 5 giochi presentati da una scatenatissima SEGA ai TGA 2023. Riallacciandosi a questi reveal, il CEO di SEGA of America Shuji Utsumi condivide delle interessanti riflessioni sulla strategia portata avanti dal publisher e sviluppatore nipponico.

Ai microfoni del Washington Post, l'esponente della divisione nordamericana di SEGA ha indicato la direzione intrapresa dalla storica azienda videoludica per dare forma ai capitoli reboot di Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi e Crazy Taxi.

Utsimo ha esordito nell'intervista spiegando che "con questi reboot vogliamo davvero mostrare tutta la mentalità graffiante e ribelle che caratterizza storicamente le proprietà intellettuali SEGA. Lo sviluppo del nuovo Jet Set Radio, ad esempio, è in stato avanzato e coinvolge gli sviluppatori originri della serie. Riteniamo che fosse giunto il momento opportuno per riproporre questa e tutte le altre IP che abbiamo appena mostrato ai TGA, in modo tale che i fan vecchi e nuovi possano apprezzarle ancora una volta".

Il CEO di SEGA of America e Chief Operating Officer della compagnia giapponese spiega inoltre che "Persona, Sonic e Yakuza ci hanno sostenuti negli ultimi anni e ci hanno permesso di inaugurare questa nuova fase, d'altronde nell'ultimo triennio abbiamo investito molto su queste serie e le abbiamo rese i pilastri del nostro lavoro". Rimanendo in orbita TGA, qui trovate la classifica dei 5 trailer più visti dei Game Awards 2023, tra sorprese e conferme.