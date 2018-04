SEGA ha in serbo uno speciale annuncio per il SEGA Fes 2018 di domani

Con un nuovo messaggio pubblicato su Twitter, SEGA ha preannunciato l'arrivo di uno "speciale annuncio" per la giornata di domani, in occasione del SEGA Fes 2018 programmato a Tokyo per il 14 aprile. Di cosa potrebbe trattarsi?

"Restate sintonizzati per uno speciale annuncio in arrivo domani, in diretta dal SEGA Fes di Tokyo. Non vorrete perdervelo, fan di SEGA!" si legge nel tweet riportato in calce alla notizia. Il SEGA Fes 2018 programmato per domani 14 aprile a Tokyo, dunque, sarà l'occasione di un nuovo annuncio "speciale" rivolto ai i fan della compagnia: di cosa potrebbe trattarsi?

Al momento possiamo basarci soltanto su due indizi. Tanto per cominciare, nella locandina del SEGA Fes 2018 si può notare la presenza di Sonic: che l'annuncio possa riguardare un nuovo progetto legato al porcospino blu? Ovviamente, non è da escludere che Sonic sia presente in locandina solo in semplice veste di mascotte.

Il secondo indizio è contenuto nel testo del tweet: si parla di un annuncio che i fan di SEGA non vorrebbero perdersi, quindi di una novità rivolta allo zoccolo duro della fanbase. Forse il revival di un brand storico? O l'arrivo di un seguito tanto atteso? Per saperne di più, ad ogni modo, non rimane che attendere l'annuncio ufficiale in arrivo domani.