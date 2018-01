SEGA: invece di Two Point Hospital, i giocatori si aspettavano l'annuncio del Dreamcast 2

La scorsa settimanaha annunciato, l'erede spirituale disviluppato da un team composto in larga parte dagli autori del gioco originale. Incredibile ma vero, alcuni giocatori si aspettavano ben altro genere di annuncio...

Prima dell'annuncio di Two Point Hospital, SEGA aveva lanciato un sito teaser e in molti si aspettavano il reveal del Dreamcast 2. Questa curiosità è stata confermata da Mark Webley, co-fondatore di Two Point Studio, rimasto letteralmente "sconcertato" dopo aver fatto qusta scoperta.

Two Point Hospital uscirà su PC alla fine dell'anno mentre il Dreamcast 2 è al momento destinato a restare solo un sogno, poichè SEGA non sembra avere intenzione di rientrare nel sempre più competitivo mercato hardware.