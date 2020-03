SEGA lancia il sito per il 60esimo anniversario e promette annunci per il 25 marzo

SEGA of Japan ha lanciato un misterioso sito teaser che sembra essere legato ai festeggiamenti per il sessantesimo compleanno della compagnia, fondata il 3 giugno del 1960.

Il sito per i 60 anni di SEGA presenta un artwork che sembra rimandare al personaggio di Segata Sanshiro, mascotte ideata dall'azienda per promuovere il Saturn in Giappone tra il 1997 e il 1998. Descrizione e titolo della pagina recitano "Sega 60th Anniversary Ambassador, Emergence on 3/25. Six days until emergence."

Sembra essere quindi in programma qualcosa di speciale per il 25 marzo, come viene fatto notare da DualShockers solitamente in questo periodo si tiene il SEGA Fes, evento che negli anni ha visto annunci importanti come Sakura Wars per PS4, Shenmue 1&2 Collection e il Mega Drive Mini. Quest'anno SEGA non ha ancora confermato le date dello show, che probabilmente non si terrà a causa dell'emergenza Coronavirus... possiamo quindi aspettarci annunci online per l'occasione?

Nel 2021 si festeggiano i 30 anni di Sonic e SEGA ha annunciato di avere in serbo numerose sorprese a riguardo... che l'annuncio misterioso del 25 marzo possa essere legato (anche) al porcospino blu? Sicuramente è una opzione da non escludere, considerando anche la popolarità della mascotte in questo momento grazie al buon successo commerciale ottenuto da Sonic Il Film al botteghino internazionale.