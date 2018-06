SEGA lancia un sito per festeggiare gli anniversari di Mega Drive e Dreamcast

Nel 2018 SEGA festeggia due importanti compleanni: il Mega Drive (uscito nel 1988) compie 30 anni mentre il Dreamcast si appresta a compiere il suo ventesimo anno di età, avendo raggiunto gli scaffali dei negozi giapponesi nel novembre del 1998.

La compagnia ha lanciato un sito dedicato a queste due ricorrenze, il portale contiene la storia delle console citate e alcuni retroscena sulla creazione, lo sviluppo e la progettazione delle stesse, oltre a numerose informazioni sui videogiochi simbolo di Dreamcast e Mega Drive.

Durante il SEGA Fes di aprile, l'azienda ha annunciato l'intenzione di pubblicare il Mega Drive Mini per festeggiare il trentesimo compleanno della console, inoltre vari titoli Genesis saranno pubblicati su Nintendo Switch come parte della collana SEGA Ages, tra cui Sonic The Hedgehog, Phantasy Star e Thunder Force IV.