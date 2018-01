SEGA lancia un sito teaser per un nuovo misterioso progetto

sembra essere entrata in modalità teaser: dopo aver annunciato un reveal per il 16 gennaio, la compagnia giapponese ha lanciato un nuovo sito<> per svelare un futuro progetto. La pagina include un conto alla rovescia che terminerà il 19 gennaio.

Purtroppo il sito non contiene dettagli di alcun tipo, oltre a uno sfondo composto da un'isola galleggiante e da un gigantesco orologio. Da segnalare come l'indirizzo della pagina includa il suffisso "Senki", termine (traducibile come Cronache di Guerra) che potrebbe essere in qualche modo legato a Bahamut Senki, RPG strategico per Mega Drive pubblicato proprio da SEGA nel 1991.

Il countdown terminerà il prossimo 19 gennaio, quando il nuovo numero di Famitsu arriverà nelle edicole. A fine settimana ne sapremo sicuramente di più.