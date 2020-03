SEGA lancia sito e video teaser con Sega Shiro per il sessantesimo anniversario

SEGA ha alnciato il sito SEGA60 come parte delle celebrazioni per i sessanta anni della compagnia che cadranno il 3 giugno del 2020. Al motto di GO SEGA il chairman Haruki Satomi ha pubblicato un messaggio per la community.

Satomi ha ripercorso brevemente i tanti anni passati dalla fondazione dell'azienda, con la stessa impegnata in questo lungo lasso di tempo a ridefinire il mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento elettronico prima come produttore hardware e giochi e in seguito solo come sviluppatore e publisher di software. SEGA è ancora oggi una azienda ricca di talento e il nuovo slogan GO SEGA è stato ideato proprio per spingere i talenti della compagnia a dare il massimo.

Per il sessantesimo compleanno sono previsti vari annunci che verranno comunicati all'avvicinarsi della data in questione, per l'occasione è stata anche presentata la nuova mascotte Sega Shiro, evoluzione di Segata Sanshiro, portabandiera dell'azienda in Giappone ai tempi del SEGA Saturn.

Quest'anno SEGA dovrebbe anche svelare nuovi dettagli sui preparativi per il trentesimo compleanno di Sonic, che cadrà nel giugno 2021, la ricorrenza verrà quasi certamente celebrata con un nuovo videogioco e probabilmente con una serie di progetti come una nuova serie animata e magari l'annuncio del film Sonic 2, dopo il grande successo riscosso quest'anno dalla pellicola con protagonista il porcospino blu.