SEGA lancia un sondaggio per indagare sul futuro di alcuni franchise

Come avviene periodicamente (l'ultima volta la software house effettuò un sondaggio sul Dreamcast Mini), SEGA ha chiesto il parere dei propri utenti attraverso un nuovo sondaggio, per capire i prossimi passi da effettuare riguardo alcuni dei suoi più importanti franchise.

"Aiutaci a decidere i prossimi step per alcune delle nostre serie più popolari, tra cui Sonic the Hedgehog, Yakuza, Valkyria Chronicles, Phantasy Star e altre ancora" si legge nella descrizione del questionario.

Tra le domande viene chiesto di quali giochi l'utente vorrebbe vedere nuovi contenuti, e oltre ai titoli menzionati sopra, vengono citati nomi come Super Monkey Ball, Bayonetta, Jet Set Radio, Shinobi, Altered Beast, Virtua Fighter, Crazy Taxi e tantissimi altri ancora.

Nello specifico poi SEGA chiede che tipo di contenuti gli utenti vorrebbero, se un DLC, del semplice merchindising, remake/remaster, porting su un'altra console o un nuovo capitolo.

Tra le ultime domande, il formato d'acquisto preferito dall'utente, se fisico o digitale, e quanto spesso compri le collector's edition. Il sondaggio sembra rivolgersi solamente agli abitanti degli Stati Uniti, ma se volete dare un'occhiata alle domande poste dalla software house potete andare sul sito ufficiale di SEGA.

La software house, che ultimamente era finita un po' nell'occhio del ciclone per via della questione del ritiro dal mercato di Judgement, sta studiando le sue prossime mosse. E voi, per quale delle proprietà di SEGA vorreste vedere nuovi contenuti?