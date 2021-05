SEGA al lavoro su un 'Super Gioco', ma non solo: shooter, remake e serie storiche

Esattamente come molte altre grandi compagnia videoludiche, anche SEGA ha di recente presentato agli investitori i risultati finanziari relativi all'ultimo anno fiscale, conclusosi in data 31 marzo 2021.

Con la presentazione dei dati commerciali, la dirigenza del colosso giapponese ha offerto anche interessanti dettagli sui programmi di sviluppo relativi ai prossimi anni. Si apprende così che SEGA è al lavoro su di un misterioso progetto, battezzato con il nome in codice "Super Gioco". I dettagli non sono molti, ma è stato confermato che coinvolge una nuova IP, ragion per cui ci si aspetta che le entrate possano essere inizialmente più contenute, ma con grandi potenzialità di crescita poiché sarà distribuito sul mercato globale. Non è chiaro se il progetto "Super Gioco" coinvolga uno o più titoli, ma il tutto vedrà la luce entro i prossimi 5 anni.

Per quanto riguarda invece i prossimi 3 anni, SEGA punta a rafforzare IP già esistenti, così da trasformarle in successi di portata globale. A titolo di esempio, vengono qui citati Persona 5, Total War, Sonic, Phantasy Star Online e Yakuza. A questo proposito, ricordiamo che Atlus ha in programma lanci globali su più piattaforme per il prossimo futuro, mentre Yakuza: Like a Dragon si è confermato un grande successo. Parallelamente, SEGA ha lasciato intendere di aver affidato un nuovo FPS ad un team di sviluppo europeo.



Infine, sono sul tavolo anche progetti legati alla realizzazione di reboot, remake e remastered, volte a dare nuova vita a serie del passato. Tra le "IP dormienti", SEGA ha espressamente citato Crazy Taxi, Jet Set Radio, Space Channel 5, Rez, Panzer Dragoon, NiGHTS, Shinobi, Virtua Fighter, Altered Beast, House of the Dead, Streets of Rage e Soul Hackers.