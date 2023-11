SEGA leak: Persona 6, nuovo Sonic, Jet Set, Comix Zone, Guardian Heroes e dev kit Switch 2

Dopo aver leakato alcuni dei nuovi giochi Square Enix, il leaker I'm A Hero Too svela anche interessanti dettagli sui piani di SEGA Corporation per il prossimo futuro. Emergono anche informazioni sull'attesissimo Persona 6 di Atlus.

I'm A Hero Too rivela che un nuovo gioco di Sonic uscirà nel 2024 insieme ai ritorni di Jet Set, Comix Zone e Guardian Heroes, anche se non è chiaro se tutti e tre questi titoli usciranno il prossimo anno. Di un nuovo Jet Set Radio si parla da tempo e nei mesi scorso sono emersi anche alcuni screenshot del progetto, dunque il progetto sembra effettivamente esistere.

Spazio anche a Persona 6, il gioco non uscirà probabilmente nel corso del 2024, i piani originali prevedevano una presentazione durante lo scorso inverno ma a quanto pare le cose sono cambiate e Persona 6 non uscirà prima del 2025. I colori principali del gioco saranno il bianco e il nero, inoltre ci sarebbe un altro gioco di Persona in fase di sviluppo ancora da annunciare, un party game per piattaforme non meglio specificate.

Infine, così come Square Enix anche SEGA avrebbe già un dev kit di Nintendo Switch 2, la console sembra essere "compatibile con alcuni giochi testati" e si parla anche di un nuovo tipo di cartuccia e di una nuova funzionalità legata alla fotocamera.