Anche SEGA licenzia? Possibili tagli in arrivo per la divisione americana

Da diverso tempo l'industria videoludica sta attraversando un periodo di forte riassestamento che ha portato a licenziamenti e chiusure in massa. E mentre ancora si discute delle 1900 persone licenziate dalla divisione Gaming di Microsoft, a breve ancheSEGA potrebbe effettuare tagli al personale.

Stando a quanto rilevato da un bot di Twitter/X che registra in tempo reale ogni notizia relativa alle variazioni d'organico di aziende e compagnie, la compagnia nipponica sarebbe in procinto di licenziare 61 dipendenti da SEGA of America entro l'8 marzo 2024: in tal caso si tratterebbe di oltre il 10% del personale della divisione statunitense, che andrebbe dunque incontro a un forte ridimensionamento.

E' bene tuttavia precisare che al momento SEGA non ha confermato ufficialmente le indiscrezioni e, dunque, non c'è ancora certezza sull'effettivo arrivo di tagli tra i propri dipendenti a stretto giro. Il portale Insider Gaming ha provato a mettersi in contatto con SEGA of America per ricevere chiarimenti in merito, ma per adesso non ci sono state risposte.

In attesa dunque di novità concrete ricordiamo che lo scorso settembre SEGA ha licenziato parte del personale di Creative Assembly con l'obiettivo di ridurre i costi in Europa. Che il colosso giapponese sia pronto a fare altrettanto anche negli Stati Uniti?