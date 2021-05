SEGA Master System: il libro A Visual Compendium è in vendita su Amazon

Bitmap Books è famosa per raccontare la storia delle console del passato attraverso immagini ed approfondimenti dei suoi giochi. Oggi vi vogliamo segnalare un'altra loro opera che farà gola a molti, soprattutto a quelli che all'epoca hanno posseduto il glorioso SEGA Master System.

SEGA Master System: a visual compendium è un libro di 424 pagine con circa 200 schede di giochi, con un testo scritto dagli autori, giornalisti o appassionati del settore che ne racconta il titolo raffigurato. Molti di questi giochi sono narrati con grandi immagini dei livelli di gioco che spesso occupano anche due pagine, si tratta praticamente di un'enciclopedia dedicata alla console di Sega, stampata e realizzata con la solita cura maniacale di tutti i prodotti realizzati da Bitmap Books.

L'artbook rende omaggio alla straordinaria pixel art, ai design dei prodotto e della grafica legati a questa incredibile console a 8 bit. Il libro è ufficialmente concesso in licenza da SEGA ed è il primo del suo genere ad essere rilasciato per il Master System.

SEGA Master System: a visual compendium può essere acquistato su Amazon Italia in due varianti:

