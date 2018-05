SEGA Mega Drive Classics debutta su PS4 e Xbox One con un video musicale anni '90

Per celebrare il lancio di SEGA Mega Drive Classics su PlayStation 4 e Xbox One, il publisher ha pubblicato un nuovo trailer musicale dedicato alla raccolta: il video-remix è stato realizzato da Eclectic Method.

Per festeggiare, SEGA è felice di annunciare una collaborazione con Eclectic Method, un pioniere del video-remix, per farti provare nostalgia nel nuovo trailer di lancio. Il video comprende un brano originale di classici suoni a 16 bit composti esclusivamente da memorabili thwack, zing e boom dei titoli SEGA Mega Drive preferiti dai fan, riprodotto assieme ad immagini di luoghi storici e personaggi famosi che troverai nella collection.

Ricordiamo che la raccolta include titoli come Columns, Altered Beast, Ecco The Dolphin, Golden Axe, Beyond Oasis, Shining Force, Streets of Rage 2, ESWAT: City Under Siege e naturalmente i vari giochi del porcospino blu tra cui Sonic, Sonic 2 e Sonic Spinball. Segnaliamo inoltre che la collezione PC su Steam riceverà un aggiornamento gratuito in modo da eguagliarla alle versioni per console.

Per saperne di più sulla raccolta vi rimandiamo alla nostra Recensione di SEGA Mega Drive Classics.